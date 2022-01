Dopo La sposa, e senza calabresità farlocca

Mentre la RAI manda la solita Calabria piagnona e morta di fame, io, siccome ognuno è responsabile di se stesso, vi suggerisco “Lettere di sangue”, libro in cui un autore calabrese, UN, racconta di tanto sangue di guerra e dopoguerra, tutto sparso al Nord, con qualche più moderna truffa, ma sempre al Nord; e con qualche personaggio calabrese, però sanguigno e tutt’altro che remissivo e dialettofono.

Oppure, se qualcuno volesse girare un film ambientato in Calabria, io m’inventerei una qualsiasi vicenda. Come la volete, d’amore? E amore sia, con il più classico dei “nec tecum possum vivere nec sine te”. Mi spiace per la RAI, si facciano tradurre dal latino questo bel verso, attraverso il quale prima o poi siamo tutti passati e passiamo. La storia si svolge tra Soverato e Altomonte e Scolacio e S. Severina… e qualsiasi altra bella località da mostrare a scopo turistico.

La volete giallo? Boh: trovano un cadavere anonimo e senza documenti; gli antimafia di mestiere lo dichiarano vittima della ndrangheta, e giù convegni nelle scuole; e invece è un Pincopalla qualsiasi morto d’infarto… Ma il capitano dei CC è di Siderno, perciò parte dall’idea che siamo tutti colpevoli di qualcosa, e, compiute indagini, scopre che il defunto è uno di Varese… corriere di droga da portare in Lombardia: lassù sì che c’è mercato… Poi vediamo come fa a finire. Intanto, Locri e Gerace e Reggio…

Lo volete storico? Abbiamo quattro millenni da scegliere. Dopo il fallimento del 2021, mi viene da ridere a proporlo, ma ci sarebbe stato il centenario di Dante, quindi il nostro Gioacchino da Fiore. E giù Corazzo, S. Giovanni, Cosenza… Ma, come direbbe l’Università della Calabria, “Chi era, costui?” Oppure Alarico, con una nobile storia d’amore e di mistero: Alarico, Ataulfo, Galla Placidia… eccetera.

Lo volete comico? Mi svago a immaginare quello che volete, ma ad una sola condizione: in italiano. Ambientazione? Tra un simpatico paesino e l’aeroporto di Lamezia: l’antico e il nuovo.

Eccetera.

E la mafia? Beh, ragazzi, abbiamo bisogno di un FERMO BIOLOGICO come hanno fatto per la sardella: almeno per cinque anni, divieto di antimafia, anche quella segue cena. Mi spiace per i temi in classe che i ragazzini si portano già copiati in bella da casa, tanto la traccia è la stessa della nonna quando andava a scuola anche lei. Intanto i mafiosi vanno arrestati, ma è competenza di altri e non mia.

Per fare tutto questo e altro, servirebbe una politica culturale, anche della Regione. Regione la quale, con Occhiuto, si sta dando da fare in molti campi; ma dell’assessore agli “Attrattori culturali”, tale Rosario Varì, non abbiamo la minima notizia. Come tutti gli assessori al ramo dal 1970 al 2021: ecco perché la Calabria non ha una politica culturale, e la RAI e tutti gli altri se ne approfittano.

Ulderico Nisticò