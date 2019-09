Dopo le vacanze estive torna alla Casa del Popolo la bancarella gratis

Vi sentite depressi perchè le vacanze sono già finite?

Rassegnarvi all’arrivo di Settembre e tornare alla vita di tutti i giorni vi sembra impossibile? Il solo pensiero dell’inverno vi mette tristezza?

Non preoccupatevi, ci pensiamo noi a farvi tornare il sorriso,

TORNA LA BANCARELLA GRATIS A LAMEZIA!!!

Quanti abiti giacciono nei nostri armadi inutilizzati? Tra quelli passati di moda e quelli che non indossiamo più perché troppo piccoli o troppo grandi, il nostro guardaroba è l’emblema dello spreco e delle cattive abitudini: ecologiche, etiche e ambientali, sono queste le motivazioni che ci hanno spinto alla creazione di quest’iniziativa in cui metteremo a disposizione di tutto: abbigliamento, libri, accessori ed oggetti di ogni tipo, tutto completamente GRATIS.

Passate a dare un occhiata, è un ottima alternativa al consumismo e ai centri commerciali.

Per far si che quest’iniziativa vada avanti abbiamo bisogno anche del vostro aiuto, se avete abiti e altri oggetti che non utilizzate più, cedeteli a qualcun’altro, potete portarli direttamente venerdi 13 alla Casa del Popolo di Lamezia e del Reventino (Piazza Mazzini, ex Piazza d’Armi, di fronte all’edicola), dalle 17:00 alle 20:00, se non vi è possibile portarli in quella data, scrivete un messaggio privato alla pagina Collettiva Tonne Libere, faremo in modo di organizzarci diversamente.