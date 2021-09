Dopo un cammino spirituale di oltre 4000 km Nicola Marra domani sarà a Soverato

Domani giovedì 30 settembre farà tappa (la 127esima) a Soverato Nicola Marra. Egli è partito oltre quattro mesi fa per Canterbury (Inghilterra) per un cammino spirituale lungo la via Francigena fino a Santa Maria di Leuca. Un lunghissimo cammino a piedi in solitaria e fermandosi solo per pernottare.

Un vero pellegrinaggio dell’anima. Da Santa Maria di Leuca sta proseguendo il cammino verso Soverato (dove ha vissuto per molti anni) e Cardinale il suo luogo natio.

Nicola Marra domani alle ore 17.30 sarà accolto all’ingresso di Soverato (zona Galleria) dal gruppo “Soverato Walking” che lo accomunerà sul Lungomare fino alla Villa Comunale sotto il logo di Soverato e da lì nella Sala Consiliare dove sarà accolto dalla Amministrazione Comunale.

Nicola il venerdì mattina ripartirà per San Vito Dello Jonio dove pernotterà. Sabato mattina da San Vito percorrerà il cammino dei Basiliani fino a Cardinale dove avrà una calorosa accoglienza. Nella Sala Consiliare l’Amministrazione Comunale di Cardinale gli consegnerà un attestato per questo suo incredibile pellegrinaggio. Relazionerà il professore Ulderico Nisticò.