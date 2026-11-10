Doppia corona regionale alla CO.RO Half Marathon 2026: Daniela Alfieri e Rocco Migliorino campioni

Domenica di grandi emozioni e successi per la Poliporto Soverato all CO.RO. Half Marathon 2026, l’attesissima manifestazione valida come Campionato Regionale di mezza maratona.

Una trasferta che si chiude con un bilancio straordinario e che ci vede tornare a casa con ben due titoli regionali in tasca: la straordinaria vittoria di Daniela Alfieri nella categoria SF45 che chiude la sua prova in 1h59’56’’ con ben due minuti in meno rispetto allo scorso anno e la prova maiuscola di Rocco Migliorino campione nella categoria SM55 che con il tempo di 1h29’15’’ abbassa di altre tre minuti il tempo fatto registrare lo scorso anno.

La gara, organizzata in modo impeccabile dalla Corricastrovillari sotto la sapiente regia di Gianfranco Milanese, si è svolta in uno scenario ideale, baciata da una giornata dal clima quasi primaverile.

Il percorso tanto suggestivo quanto esigente, ha preso il via dal lungomare di Schiavonea. I primi chilometri hanno subito messo alla prova le gambe degli atleti con un leggero falsopiano fino al sesto chilometro.

Il vero spartiacque della competizione si è palesato tra il settimo e ottavo chilometro, dove la salita si è fatta decisamente più impegnativa e severa, conducendo i podisti fino al cuore di Corigliano.

Da lì in poi, una picchiata in discesa e una serie di saliscendi hanno accompagnato i corridori fino al traguardo dell’emozionante arrivo sul corso di Rossano.

Ogni competizione porta con sé le proprie storie e, inutile nasconderlo, alla partenza lo schieramento non era al completo. Tra sfortuna, qualche infortunio di troppo e le necessarie scelte di programmazione per impegni sportivi differenti, alcuni atleti calabresi tra i più forti non hanno potuto presentarsi ai nastri di partenza.

Ma chi c’era ha saputo stringere i denti, moltiplicare le energie e gettare il cuore oltre l’ostacolo. Abbiamo risposto ‘presente’ con l’orgoglio di sempre, onorando al massimo la competizione e portando sul percorso tutto il nostro impegno e la nostra passione.

I titoli conquistati da Daniela e Rocco sono il premio più bello per questo spirito di gruppo. Una giornata da incorniciare, che si chiude con i sorrisi, le medaglie al collo e la consapevolezza che, in qualunque condizione e su qualsiasi percorso, noi ci siamo sempre. Complimenti ai nostri atleti e appuntamento alla prossima sfida!

Ora lo sguardo è già rivolto al futuro e al prossimo grande appuntamento che ci vedrà protagonisti in prima persona. Aspettiamo infatti tutti il 22 novembre la 4^ Edizione della 10 Km della Perla dello Ionio – Premio Speciale Salvo Criscuolo, gara nazionale organizzata proprio da noi della Poliporto Soverato.

L’evento si snoderà su un percorso omologato e super veloce, l’ideale per tutti i runner che vogliono spingere al massimo e migliorare il proprio record personale. Accanto alla gara competitiva di 10 Km, spazio anche alla solidarietà: vi aspetta infatti la Corri al nostro fianco Family Run, una non competitiva al passo libero di circa 5 Km aperta a tutti, nata per offrire sostegno e vicinanza all’Unione Ciechi e Ipovedenti di Catanzaro. Non mancate, vi aspettiamo ai nastri di partenza!