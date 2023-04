Doppia data di concerti di Gigi D’Alessio in Calabria

Si arricchisce il cartellone degli eventi di musica che si svolgeranno nell’estate ad Acri (Cs) e Roccella Jonica (Rc), rispettivamente nelle rassegne in programma all’Anfiteatro e al Teatro al Castello per il Roccella Summer Festival. Dopo gli annunci di questi giorni, è di queste ore la conferma che arriverà in entrambe le location Gigi D’Alessio, con due tappe del tour “Dove c’è il sole”: l’11 di agosto Gigi D’Alessio sarà in concerto ad Acri, mentre il giorno successivo, il 12 agosto, si esibirà a Roccella Jonica.

Gigi D’Alessio infatti si prepara ad una grande estate in musica. Dopo i 5 straordinari show “Gigi, uno come te. Ancora insieme” in Piazza del Plebiscito a Napoli, il viaggio live proseguirà da luglio a settembre con “Dove c’è il sole tour”, la nuova tournée che lo porterà sui palchi delle principali arene estive, tra cui appunto l’Anfiteatro di Acri e il Teatro al Castello di Roccella Jonica.

Gigi riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, fino a “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora.

Sul palco D’Alessio sarà accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione). “Dove c’è il sole Tour” è prodotto da GGD e Friends & Partners.