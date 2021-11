Doppio sbarco di migranti in Calabria, soccorse 144 persone

Due sbarchi di migranti sono avvenuti nella tarda serata di ieri al porto di Crotone. Guardia di finanza e Capitaneria di porto hanno prestato soccorso a 144 persone che si trovavano a bordo di due diverse imbarcazioni al largo delle coste crotonesi. Un’imbarcazione a vela è stata intercettata dalla Guardia di finanza al largo di Isola Capo Rizzuto ed è stata poi condotta al porto di Crotone.

A bordo c’erano 57 persone di cui 37 uomini, 1 donna e 19 minorenni non accompagnati. Il secondo soccorso è stato operato dalla Capitaneria di porto di Crotone che ha intercettato una imbarcazione dalla quale sono stati trasbordati sulla motovedetta 87 persone di cui 58 uomini, 7 donne e 22 minori accompagnati. In entrambi i casi i migranti sono di nazionalità siriana, iraniana, irachena, afgana e palestinese.

Al porto, gli sbarchi, coordinati dalla Prefettura di Crotone, sono stati gestiti dal personale della Questura, dal Suem 118 e dalla Croce rossa Italiana.

I migranti sono stati quindi condotti al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto dove, come previsto dalla normativa anti Covid, sono stati sottoposti a tampone e resteranno per espletare la quarantena prima di essere trasferiti in altri centri in Italia.