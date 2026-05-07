Doppio successo Erasmus per l’ITT Malafarina di Soverato: una settimana di sfide green e digitali in Europa

Dall’inclusione al green, dal digitale alla cittadinanza: 2 mobilità per vivere tutta l’Europa! Una settimana di apprendimento e condivisione a Volos e a Moreni!

Nella settimana dal 19 al 25 aprile l’istituto Tecnico Tecnologico Malafarina ha partecipato simultaneamente a due mobilità di gruppo, nell’ambito dell’Accreditamento Erasmus+ Scuola rispettivamente in Grecia, nella città di Volos e in Romania, a Moreni con due delegazioni di complessive 18 unità studentesche.

L’approccio open mind, flessibile, proattivo ed orientato al cambiamento e all’innovazione, tipico degli studenti del quadriennale selezionati per la mobilità greca ha consentito di approcciarsi alle metodologie connesse all’uso dell’Intelligenza Artificiale applicata alle priorità europee legate all’Inclusione, alla Sostenibilità Ambientale, all’Europeizzazione e alla stessa Digitalizzazione.

In questa settimana i ragazzi hanno potuto confrontarsi con la realtà dei coetanei greci, visitando luoghi suggestivi come Meteora, Trikala, Makrinitsa, la Cattedrale ortodossa di Costantino, praticando attività sportive e assistendo ad una rappresentazione dei balli tradizionali mentre, parallelamente, la Direttrice dei Servizi Amministrativi Rosanna conduceva, in modalità jobshadowing, un attento confronto sul sistema di reclutamento del personale Ata e sulle mansioni assegnate al suo specifico profilo, attribuite nel paese ellenico alla stessa funzione dirigenziale.

Simultaneamente in Romania si conduceva uno studio attento sulla priorità legata alla “Partecipazione alla vita democratica, valori comuni e impegno civico” per far fronte alla scarsa conoscenza dell’UE e alla limitata partecipazione ai processi democratici e fornire ai giovani validi strumenti per diventare cittadini attivi.

A tale scopo sono state delineate le tappe dell’attività di cooperazione a lungo termine coordinata dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ italiana INDIRE, incentrata sul programma Erasmus+ e sul suo rapporto con l’impegno civico, la partecipazione politica e la cittadinanza europea- PEACE (Participation Erasmus Alumni for Civic Engagement).

Il progetto, realizzato in collaborazione con 11 Agenzie Nazionali Erasmus+ è volto a rafforzare la cittadinanza attiva e la consapevolezza dei valori europei tra i giovani.