“Dove si balla?”…ovviamente l’11 agosto al Cortale Colours Fest con Dargen D’Amico

Mettici uno tra gli artisti piu’ in voga del momento e il festival dei colori piu seguito del Sud Italia ed ecco pronta una miscela esplosiva di gioia e allegria senza paragoni per l’Estate Calabrese.

Primo grande nome in esclusiva per la Calabria è stato annunciato dagli organizzatori del Cortale Colours fest e dal noto promoter Rondinelli.

Dargen D’Amico è solo il primo di una lista di artisti che verranno annunciati nei prossimi giorni per un festival che vede sempre piu di anno in anno crescere il numero di partecipanti.

Dargen D’Amico torna finalmente dal vivo dopo la fortunata esperienza sanremese , uno dei nomi che ha destato più curiosità in assoluto durante l’ultima rassegna targata Amadeus.

Classe 1980, cresciuto a Milano, di lui si sa che sfugge agli sguardi (grazie agli onnipresenti occhiali da sole, la sua finestra sul mondo) e che preferisce lasciare parlare la sua musica per Dargen D’Amico l’occasione per presentare dal vivo i brani che compongono il suo nuovo attesissimo album “NEI SOGNI NESSUNO È MONOGAMO” .

Tra questi, “Dove si balla” , con cui ha calcato il prestigioso palco dell’Ariston e che è diventato un vero e proprio tormentone con oltre 15 mln di stream totali sulle piattaforme digitali, che attualmente occupa la posizione #5 di Spotify Italia ed è alla #4 posizione della classifica EarOne dei brani più trasmessi in radio, e la cover di “ La Bambola” , presentata durante la quarta serata del Festival. Appuntamento 11 Agosto a Cortale (cz) ingresso libero