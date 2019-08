Doveva scontare un anno di carcere ma era in vacanza nel catanzarese, 59enne sardo arrestato

Doveva scontare un anno di carcere, ma era tranquillamente in vacanza con alcuni amici presso un agriturismo di Botricello, sulla costa ionica del Catanzarese.

La squadra mobile di Catanzaro lo ha arrestato dopo avere ricevuto la segnalazione di ricerca del sistema elettronico nazionale degli alloggiati per la presenza, in un noto agriturismo di Botricello, di A.G., cinquantanovenne di origine sarda.

I poliziotti hanno sorpreso l’uomo mentre si godeva la sua vacanza, nonostante fosse stato raggiunto da un ordine di esecuzione della pena per la carcerazione di un anno di reclusione, emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Cagliari, il 29 luglio scorso, per aver costruito opere abusive in Calasetta, piccolo comune della provincia di Carbonia Iglesias, nell’anno 2008, violando quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali. I poliziotti hanno trasferito l’uomo dall’agriturismo al carcere di Catanzaro.