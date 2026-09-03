DR1 Calabria: Nuovo Basket Soverato ai nastri di partenza, domenica 4 ottobre il debutto al PalaScoppa

Il Nuovo Basket Soverato (NBS) si appresta a vivere una nuova avventura nel torneo regionale di Serie DR1 Calabria. Il debutto ufficiale della stagione agonistica si terrà domenica 4 ottobre alle ore 18:00 tra le mura amiche del PalaScoppa.

​I “Cagnacci” si presentano al via con poche novità, complici le difficoltà di reclutamento riscontrate nella cittadina jonica e nei paesi limitrofi. Tuttavia, il gruppo biancoazzurro è determinato e pronto a dare filo da torcere alle principali corazzate del girone reggine e lametine.

Staff e Roster

La guida tecnica della prima squadra è affidata al riconfermato Head Coach Fabio Pirillo, colonna portante della società, affiancato dall’Assistant Coach Domenico Palaia.

​A spingere la squadra in campo sarà il capitano Gabriele Tuccio.

La spina dorsale del gruppo poggia su un solido blocco di atleti senior confermati:

​Matteo Dell’Isola

​Mattia Dolce

​Giuseppe Paoletti

​Riccardo Privitera

​Alessandro Riccio

​Matteo Spanò

​Matteo Riverso

​Lorenzo Tuccio

​Ethan Bartolotti

Si registrano anche due importanti novità nel roster: il graditissimo ritorno di Giancarlo Riccio e l’inserimento del giovane under Marco Mazzocca. A completare la rosa un gruppo di giovani under composto da Alessandro Palaia, Vito Paparazzo, Mattia Viscomi e Giancarlo Grandacci.

​I saluti e i ringraziamenti

Non faranno parte del roster rispetto alla scorsa stagione alcuni volti storici come Marco Maida e Domenico Chiarella (trasferitosi a Lamezia), oltre ai giovani Nicola Rotundo e Michael Barbuto, a cui va il sentito ringraziamento del club per l’impegno e la passione dimostrati.

Un fermo ringraziamento va anche ai dirigenti uscenti Giuseppe Palaia e Domenico De Marco per l’importante contributo fornito negli anni.

​Scenari del Torneo DR1

Il campionato si preannuncia avvincente e vedrà al via una folta concorrenza: Belvedere Basket, il trio lametino formato da Adf Lamezia, Cestistica Lamezia ed Effe Bk Lamezia, Bagnara Basket e il nutrito blocco reggino con Botteghelle Basket RC, Lumaka Basket, Pallacanestro Viola RC, Scuola Basket Viola RC e Vis Academy RC.

La società ha inoltre rivolto un augurio di buon auspicio alla Pirossigeno Cosenza, vincitrice dello scorso torneo e ora impegnata in Serie C Interregionale.

​L’appello finale dell’ambiente biancoazzurro è rivolto a tutta la cittadinanza e ai tifosi: riempire gli spalti del PalaScoppa per sostenere i colori della propria città.