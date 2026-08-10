Dramma a Borgia: investe per errore il figlio di 4 anni, il piccolo trasferito d’urgenza al “Bambino Gesù” di Roma

Ore di profonda apprensione nel Catanzarese per le condizioni di un bambino di appena quattro anni, rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di ieri a seguito di un drammatico incidente domestico avvenuto nel territorio comunale di Borgia.
Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, il piccolo si trovava nei pressi della propria abitazione quando è stato travolto da un’automobile in fase di manovra. Alla guida del veicolo c’era il padre che, non essendosi accorto della presenza del figlio nelle immediate vicinanze, lo ha colpito accidentalmente.
Immediati i soccorsi: vista la gravità della situazione, sul posto è tempestivamente intervenuto l’elisoccorso del 118, che ha provveduto al trasporto d’urgenza del bambino presso l’ospedale di Cosenza.
Tuttavia, con il passare delle ore e a causa del quadro clinico delicato, già nella serata di ieri i medici hanno disposto il trasferimento specialistico tramite volo sanitario verso l’ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma.
Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti della Compagnia dei Carabinieri di Catanzaro, incaricati di eseguire tutti i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti.