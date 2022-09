Dramma allo stadio di Catanzaro, tifoso muore alla fine della partita

Dramma allo stadio Ceravolo di Catanzaro, Un tifoso di 52 anni, M. F., è morto al termine della partita giocata contro il Messina.

Secondo le prime notizie, l’uomo è stato soccorso tempestivamente da personale della Croce rossa presente sul posto con sintomi di una crisi epilettica e trasportato a bordo di un’autoambulanza presso il Pronto soccorso dell’ospedale “Pugliese”, dove sono state avviate lungamente manovre di rianimazione che, tuttavia, non sono servite a strapparlo alla morte. L’uomo, infatti, è stato stroncato da un arresto cardiaco.

Nell’apprendere la notizia, la società Us Catanzaro ha interrotto la tradizionale conferenza stampa del dopo gara e subito dopo ha diffuso la nota che pubblichiamo di seguito: “L’US Catanzaro 1929 si stringe al dolore della famiglia del tifoso giallorosso che, nel corso della gara odierna, ha avvertito prima un malore mentre assisteva alla partita dalla Curva “Capraro” e poi, trasportato all’ospedale “Pugliese”, è deceduto. A seguito di questo triste evento, la società ha deciso di non mandare alcun tesserato per commentare la vittoria sul Messina”.