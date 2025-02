Dramma della solitudine in Calabria, 61enne trovato senza vita nel suo terreno agricolo

Potrebbe essere deceduto domenica ed il cadavere dell’uomo, è stato rinvenuto solo lunedì pomeriggio intorno alle 17. E’ accaduto a Santa Maria del Cedro, centro dell’alto Tirreno Cosentino.

Antonio Silvestri, 61 anni è stato trovato senza vita nel suo terreno agricolo nella campagna di Marcellina, frazione di Santa Maria del Cedro. Il decesso, sarebbe avvenuto per cause naturali, forse a causa di un malore. Secondo quanto emerso l’uomo non era sposato e viveva da solo.

A lanciare l’allarme sarebbero stati alcuni conoscenti che non erano riusciti a contattarlo nelle ore precedenti al ritrovamento. Sarebbe stato un suo amico, allarmato ad andare a cercarlo nel suo terreno, trovando il suo corpo privo di vita.

Sul posto sono poi intervenuti i Carabinieri e il medico legale. I funerali si terranno giovedì alle 15 presso la Chiesa Sacro Cuore a Marcellina.