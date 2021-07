Un 72enne, turista campano, come riporta il Quotidiano del Sud, è deceduto a Cirò Marina, in provincia di Crotone, mentre faceva il bagno in mare a causa di un malore

Inutili i soccorsi, prima di un bagnante, il quale si è tuffato in acqua ma senza esito positivo, e poi dei sanitari del 118, giunti sul posto con l’ambulanza e l’elisoccorso.

Per l’uomo non c’è stato niente da fare nonostante le manovre volte a rianimarlo. Il 72enne, originario della provincia di Napoli, lascia moglie e figli.