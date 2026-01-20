Dramma in Calabria: bimba di due anni muore soffocata da un boccone fatale

Una serata che doveva essere come tante si è trasformata in un dramma lacerante per una famiglia di Vibo Valentia.

Una bambina di soli due anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi, vittima di un soffocamento causato da un pezzetto di cibo, nello specifico un wurstel, che non le ha lasciato scampo.

​La dinamica dell’incidente

​Secondo le prime ricostruzioni, la piccola stava mangiando quando, improvvisamente, un boccone le ha ostruito le vie respiratorie.

I genitori, accortisi immediatamente della gravità della situazione, hanno tentato disperatamente di soccorrerla praticando le prime manovre di emergenza nel tentativo di liberare le vie aeree.

​Di fronte all’assenza di miglioramenti, la corsa verso l’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia è stata immediata.

​Inutili i soccorsi

​All’arrivo al pronto soccorso cittadino, tuttavia, il quadro clinico della bambina è apparso subito disperato. Nonostante il personale medico si sia mobilitato all’istante, mettendo in atto ogni protocollo di rianimazione possibile, per la piccola non c’è stato nulla da fare. Il suo cuore ha smesso di battere poco dopo l’ingresso in struttura, rendendo vano ogni sforzo dei sanitari.

​Comunità sotto shock

​La notizia si è diffusa rapidamente in città, lasciando la comunità locale nello sconforto. Scene di strazio si sono registrate all’esterno del nosocomio vibonese, dove parenti e amici si sono radunati increduli di fronte a una fatalità così crudele.

​Le autorità potrebbero ora disporre ulteriori accertamenti, come di prassi in questi casi, sebbene la dinamica dell’incidente domestico appaia tragicamente chiara.