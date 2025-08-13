Dramma in Calabria, neonato muore dopo il parto. Indagano i carabinieri, sequestrate le cartelle cliniche



Tragedia ieri mattina nel punto nascite dell’ospedale “Iannelli” di Cetraro, dove un neonato è deceduto pochi istanti dopo essere venuto alla luce.

La struttura era tornata operativa poco più di un anno fa, dopo una chiusura durata cinque anni in seguito alla morte di Santina Adamo, giovane mamma deceduta nel luglio 2019.

Secondo quanto si apprende, i genitori del piccolo, assistiti dal proprio legale, hanno presentato denuncia alle autorità competenti chiedendo di fare piena luce sulle cause del decesso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Paola, guidati dal capitano Pedullà, che hanno avviato le indagini.

I militari hanno sequestrato le cartelle cliniche e, su disposizione della Procura di Paola, è probabile che venga disposta l’autopsia sul corpo del neonato.