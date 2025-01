Dramma in Calabria, paziente muore in ambulanza nel tragitto verso l’ospedale. Presentato esposto

Un uomo di 48 anni, è deceduto in ambulanza mentre veniva trasferito da San Giovanni in Fiore all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza.

Nel tragitto, nei pressi di Celico, il suo cuore si è fermato. Secondo quanto emerso il paziente si era recato al Pronto soccorso di San Giovanni in Fiore nel pomeriggio e i sanitari, accertate le serie condizioni, avevano richiesto il suo trasferimento nel nosocomio bruzio.

L’elisoccorso non sarebbe potuto intervenire in quanto era già buio e inoltre, non era disponibile alcun medico per il viaggio in ambulanza.

Per il suo trasferimento, secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, il paziente avrebbe atteso circa 3 ore fino a quando da Cosenza, è arrivata un’ambulanza medicalizzata.

Ma la corsa in ospedale si è interrotta nei pressi Celico, con il decesso del 48enne. I familiari dell’uomo avrebbero presentato un esposto.