Dramma in Calabria: Scooter contro auto, muore un 17enne

Tragedia della strada nel reggino. Un ragazzo di soli 17 anni ha perso la vita in un fatale incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, in contrada “Santa Lucia” di Condofuri.

Il giovane era alla guida del suo scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato frontalmente con un’autovettura.

L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al diciassettenne, che è deceduto sul colpo.

Immediato, ma purtroppo vano, è stato l’intervento dei sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione, che hanno immediatamente avviato i rilievi di rito e tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Sotto la lente degli inquirenti ci sono tutti gli elementi che possano chiarire come e perché i due mezzi siano giunti allo scontro frontale.