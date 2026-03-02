Dramma in palestra a Catanzaro, una 53enne muore durante l’allenamento

Una mattina dedicata allo sport e al benessere si è trasformata in tragedia ieri nella zona sud del capoluogo calabrese. S. M., 53 anni, è deceduta improvvisamente mentre si trovava all’interno di una palestra locale per la sua consueta sessione di allenamento.
La dinamica del malore
Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, la donna stava svolgendo attività fisica quando, senza alcun preavviso, si sarebbe accasciata al suolo davanti agli altri presenti.
Il personale della struttura e gli altri sportivi hanno immediatamente lanciato l’allarme, attivando la catena dei soccorsi.
Nonostante l’arrivo tempestivo dei sanitari del 118, ogni tentativo di rianimazione è risultato purtroppo vano: il cuore della cinquantatreenne avrebbe smesso di battere quasi istantaneamente, stroncato da un malore che non le ha lasciato scampo.
L’intervento delle autorità
Data la natura improvvisa del decesso in un luogo pubblico, sul posto sono intervenute le autorità competenti per i rilievi di rito. Presenti il sostituto procuratore della Repubblica di Catanzaro, Graziella Viscomi, e il medico legale, la professoressa Isabella Aquila.
Spetterà ora agli accertamenti medico-legali stabilire con esattezza le cause del decesso e chiarire se vi fossero patologie pregresse non note.