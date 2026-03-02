Dramma in palestra a Catanzaro, una 53enne muore durante l’allenamento

Una mattina dedicata allo sport e al benessere si è trasformata in tragedia ieri nella zona sud del capoluogo calabrese. S. M., 53 anni, è deceduta improvvisamente mentre si trovava all’interno di una palestra locale per la sua consueta sessione di allenamento.

La dinamica del malore

​Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, la donna stava svolgendo attività fisica quando, senza alcun preavviso, si sarebbe accasciata al suolo davanti agli altri presenti.

Il personale della struttura e gli altri sportivi hanno immediatamente lanciato l’allarme, attivando la catena dei soccorsi.

​Nonostante l’arrivo tempestivo dei sanitari del 118, ogni tentativo di rianimazione è risultato purtroppo vano: il cuore della cinquantatreenne avrebbe smesso di battere quasi istantaneamente, stroncato da un malore che non le ha lasciato scampo.

L’intervento delle autorità

​Data la natura improvvisa del decesso in un luogo pubblico, sul posto sono intervenute le autorità competenti per i rilievi di rito. Presenti il sostituto procuratore della Repubblica di Catanzaro, Graziella Viscomi, e il medico legale, la professoressa Isabella Aquila.

Spetterà ora agli accertamenti medico-legali stabilire con esattezza le cause del decesso e chiarire se vi fossero patologie pregresse non note.