Dramma in un ospedale calabrese: perde la bimba in grembo, la famiglia denuncia

Una donna in stato di gravidanza, già sotto monitoraggio medico presso l’ospedale Annunziata a causa di una gestazione considerata a rischio, ha perso la sua bambina.

La famiglia ha formalmente sporto denuncia per accertare le cause del decesso.

​Secondo le prime informazioni, la donna, che è già madre di un bambino di sette anni, avrebbe dovuto sottoporsi a un parto cesareo programmato per la fine del mese.

La situazione, già delicata, è precipitata durante un normale monitoraggio di routine. I medici del reparto di Ostetricia e Ginecologia non hanno rilevato più alcun segno di vita della piccola.

La gestante è stata immediatamente trasferita d’urgenza in sala parto. Purtroppo, ogni sforzo è stato vano e i medici non hanno potuto far altro che confermare il decesso della neonata.

​In seguito a questa drammatica perdita, il padre ha deciso di presentare un esposto alla Questura.

La denuncia è volta a fare piena luce sulle circostanze che hanno portato alla morte della bambina. La famiglia chiede ora risposte e giustizia per la perdita subita. La magistratura dovrà ora avviare le indagini necessarie per ricostruire l’accaduto e verificare eventuali responsabilità.