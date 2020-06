Dramma per Rino Gattuso: è morta la sorella, aveva 37 anni

Un gravissimo lutto ha colpito Rino Gattuso. Il tecnico del Napoli piange la scomparsa della sorella di 37 anni, che era ricoverata in ospedale.

La donna si era sentita male il 3 febbraio scorso nella sua casa di Gallarate: Gattuso non si presentò in conferenza stampa dopo Sampdoria-Napoli e partì subito per raggiungerla all’ospedale di Busto Arsizio, dove era stata portata in codice rosso.

Francesca venne subito sottoposta a intervento e poi trasportata in terapia intensiva. L’allenatore azzurro ha avuto la terribile notizia della morte della sorella mentre dirigeva l’allenamento sul campo di Castel Volturno.