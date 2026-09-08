Dramma sventato a Crotone: donna rischia di annegare, salvata da due poliziotti fuori servizio

Un pomeriggio di relax si è trasformato in un intervento provvidenziale grazie al coraggio e alla prontezza di riflessi di due agenti della Questura di Crotone.

​I due poliziotti si trovavano sul lungomare cittadino, liberi dal servizio, quando la loro attenzione è stata attirata dalle grida disperate dei passanti. In acqua, a pochi metri dalla riva, una donna galleggiava con il volto rivolto verso il basso, apparentemente priva di sensi e incapace di reagire.

​Senza esitare un solo istante, gli agenti si sono tuffati in mare e hanno raggiunto la donna, trascinandola a riva. Una volta sulla spiaggia, i poliziotti hanno immediatamente avviato le manovre di primo soccorso, riusciendo a farle riprendere conoscenza prima dell’arrivo dei soccorsi medici.

​Sul posto sono poi giunti i sanitari del 118, che hanno preso in cura la donna e l’hanno trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale cittadino, dove si trova tuttora ricoverata per gli accertamenti e le cure del caso.

​Un gesto eroico e tempestivo che ha evitato il peggio, dimostrando ancora una volta come lo spirito di servizio delle forze dell’ordine vada ben oltre l’orario di lavoro.