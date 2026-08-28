Dramma sventato a Soverato: bagnino salva un giovane dall’annegamento

Poteva trasformarsi nell’ennesima tragedia della stagione estiva, ma la prontezza di riflessi e la professionalità di un soccorritore hanno evitato il peggio. Questa mattina, intorno alle 9:30, nelle acque antistanti lo stabilimento balneare “Lo Squalo”, un ragazzo è stato tratto in salvo mentre rischiava di annegare.

​A ricostruire i concitati momenti dell’intervento è lo stesso protagonista del salvataggio, Marco Monaco, bagnino di salvataggio brevettato in servizio presso la struttura. Il giovane bagnante si era immerso in mare prima di metà mattina, spingendosi oltre il limite delle “acque sicure” delimitato dalle boe. In pochi istanti, la situazione è precipitata: il ragazzo ha iniziato ad annaspare e a mostrare evidenti segni di difficoltà, riuscendo ad alzare un braccio per chiedere aiuto prima di scomparire sott’acqua.

​L’allarme è stato immediato. Monaco non ha esitato: si è tuffato in mare e, nuotando verso il punto dell’affondamento, si è immerso per individuare il giovane ormai sott’acqua.

Raggiunto il bagnante, il soccorritore lo ha afferrato da dietro – come prevedono i protocolli di sicurezza per evitare di essere bloccati dalla foga della vittima – riportandolo a galla e trascinandolo a riva.

​Giunti sul bagnasciuga, la situazione era ancora critica. Il bagnino ha praticato tempestivamente le manovre di primo soccorso necessarie per far espellere l’acqua dai polmoni. Il giovane ha così ripreso conoscenza e, con il supporto di alcuni bagnanti presenti sulla spiaggia, è stato assistito fino al completo recupero.

​«È fondamentale sensibilizzare tutti sui rischi del mare e sul rispetto delle regole base della balneazione», dichiara Marco Monaco a margine dell’episodio. «Superare la linea delle acque sicure può essere pericoloso, ma questo episodio dimostra anche quanto sia cruciale la presenza di personale di salvataggio brevettato e preparato a gestire emergenze in cui pochi secondi fanno la differenza tra la vita e la morte».