Droga destinata ai detenuti, arrestato un agente della Penitenziaria

Un assistente capo della Polizia Penitenziaria, in servizio presso la casa circondariale di Rossano, è stato arrestato dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano per detenzione di sostanze stupefacenti e tentativo di introduzione illecita di dispositivi di comunicazione all’interno del carcere.

L’operazione, coordinata dalla Procura di Castrovillari, ha avuto luogo nella mattina di ieri, durante un controllo stradale di routine nei pressi della struttura penitenziaria.

Durante il controllo, l’uomo ha mostrato segni di nervosismo che hanno insospettito i militari, inducendoli ad approfondire le verifiche. Nella sua auto sono stati rinvenuti tre smartphone con relativi caricabatterie, presumibilmente destinati ai detenuti.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di un quantitativo di cocaina. In seguito alle prove raccolte, l’Assistente Capo è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura e resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le indagini in corso.