Droga in auto ed in casa, 35enne arrestato per spaccio

La Guardia di finanza, nel corso dei controlli sul territorio predisposti per le festività natalizie, ha arrestato a Cirò Marina un 35enne per spaccio di droga, colto in flagranza di reato.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Crotone hanno, infatti, intercettato un’autovettura con a bordo due persone in palese stato di agitazione che nell’essere fermate hanno spontaneamente consegnato ai militari circa 8 grammi di hashish, tentando di minimizzare la portata dell’attività illecita in atto.

Le successive attività di indagine messe in atto dalla polizia giudiziaria hanno permesso di appurare che poco prima del fermo il conducente dell’auto avesse ceduto della droga. Motivo questo che ha fatto scattare una perquisizione domiciliare nella residenza dello stesso.

Qui sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro ulteriori 120 grammi di hashish e marijuana, unitamente a un bilancino elettronico di precisione ancora ricoperto di sostanza, chiaro indice di attività illecita di frazionamento e smercio in itinere.

Di fronte alla flagranza del reato di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/1990 e sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone guidata dal Dott. Domenico Guarascio, per l’indagato è scattato immediatamente l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, misura poi confermata in sede di giudizio per direttissima a seguito del patteggiamento della pena richiesto dalla difesa.

L’altra persona identificata è stata segnalata alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, così come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 309/1990.