Droga nascosta sotto al sedile dell’auto, 22enne arrestato

Un arresto in flagranza a Roccabernarda, dove i Carabinieri del N.O.R. – Aliquota Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro hanno notificato il provvedimento ad un giovane del luogo, ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

I militari, infatti, insospettiti dallo stile di guida anomalo del conducente di un veicolo in transito, hanno proceduto al fermo – tramite il c.d. “controllo volante” – dell’autovettura per un controllo.

Nel corso delle verifiche e della successiva perquisizione del mezzo, all’interno dell’abitacolo e occultate sotto il sedile lato passeggero, venivano rinvenute e sottoposte a sequestro tre confezioni in plastica contenenti complessivamente oltre 200 grammi di marijuana e hashish.

Contestualmente, sono stati inoltre sequestrati un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento compatibile con un’attività di spaccio.

Il giovane, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.