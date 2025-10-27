Droga, ricambi d’auto sospetti e lavoro nero: otto denunce

Sono otto le persone denunciate dai Carabinieri di Vibo Valentia nell’ambito di una serie di stringenti controlli straordinari effettuati sul territorio.

In particolare, due persone sono state denunciate dopo essere state trovare in possesso di circa 5 grammi di marijuana e di due piante di canapa indiana, mentre sono stati rinvenuti 5 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 440 euro in contanti ad un terzo soggetto.

Altre due persone sono state denunciate perché trovate in possesso di parti di autovetture di provenienza non tracciabile.

Infine, un’attività di panificazione è finita nel mirino di un controllo dei militari insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro: sono stati così trovati tre lavoratori in nero con conseguente sanzione da 14 mila e 200 euro e la sospensione temporanea dell’attività.

Complessivamente, nella sola sera di venerdì, sono state identificate oltre 100 persone, 70 veicoli e sono state accertate ed elevate numerose sanzioni per violazioni al codice della strada.

Due persone, inoltre, sono state denunciate poiché sorprese con tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti ed un giovane è stato trovato in possesso di un coltello di genere vietato.

L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia, volto a garantire sicurezza e legalità su tutto il territorio provinciale.