Drone individua piromane che ha causato un incendio in Calabria

“Tutti devono sapere che da quest’anno in Calabria riusciamo a scovare chi appicca incendi e distrugge la nostra Regione”

Con un post sui social, il presidente Roberto Occhiuto ha denunciato un piromane individuato da un drone: “Anche oggi abbiamo identificato una persona, nel corso di un incendio – nascosta tra le sterpaglie – con in mano una tanica di benzina”.

“Abbiamo video, foto e materiale sufficiente che servirà alle autorità competenti per stabilire la verità. Ricordo a tutti che per i reati ambientali sono previste pene sino all’arresto. Attenzione. Con il fuoco non scherziamo”.