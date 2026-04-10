Droni e specialisti in azione nella notte: i Vigili del Fuoco salvano un anziano bloccato in un burrone

Nella notte, su attivazione della Prefettura di Reggio Calabria, è stata avviata la procedura di ricerca per persona dispersa nel comune di Gioiosa Ionica.

A partire dalle ore 23:30 circa, sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Reggio Calabria, distaccamento di Siderno, con il supporto dell’Unità di Comando Locale (UCL) e personale specializzato TAS (Topografia Applicata al Soccorso) per il coordinamento delle operazioni di ricerca.

Impiegato altresì il nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dei Vigili del Fuoco Calabria in collaborazione con i militari dell’Arma dei Carabinieri, in particolare della Stazione di Roccella Ionica ed i Cacciatori di Calabria.

Il disperso, un uomo settantaquattrenne, è stato individuato nella mattinata odierna, intorno alle ore 07:15, dal personale vigilfuoco del nucleo SAPR, in fondo a un dirupo. Il malcapitato, ferito e impossibilitato ad alzarsi autonomamente, è stato prontamente raggiunto, immobilizzato su barella spinale e trasportato in zona sicura.

Successivamente, l’uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario del SUEM 118 per il successivo trasferimento presso struttura ospedaliera.