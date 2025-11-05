Droni, fototrappole e telecamere nel catanzarese per difendere l’ambiente

I carabinieri del comando provinciale e il gruppo forestale di Catanzaro hanno messo in atto nell’ultimo mese un piano di monitoraggio e controllo su tutto il territorio provinciale in materia ambientale.

Gestione illecita e abbandono di rifiuti, scarico non autorizzato di acque reflue. Illeciti in materia di selvicoltura e di tutela del patrimonio ambientale. Questi i reati presi di mira dai numerosi servizi svolti negli ultimi trenta giorni dai carabinieri.

I risultati non si sono fatti attendere. Infatti sono state controllate numerose aziende di gestione rifiuti ed attività commerciali. Il bilancio è di diciotto persone denunciate all’Autorità Giudiziaria, il sequestro di un immobile, di un capannone industriale, di una ditta edile, di tre autocarri, di due escavatori, di undici veicoli abbandonati e di un’area complessiva di 2.000 mq.

Preziosa si è rivelata la capillarità delle Stazioni e dei Nuclei Forestali Carabinieri in grado di mettere in piedi una minuziosa e diffusa azione di monitoraggio sulle varie attività illegali condotte in danno dell’ambiente circostante.

Nel corso delle operazioni di servizio sono stati messi in campo anche ausili tecnici come droni, foto-trappole e telecamere che hanno consentito di documentare cinque episodi di gestione illecita di rifiuti, due condotte di abbandono di rifiuti non pericolosi, di accertare tre scarichi di acque reflue senza autorizzazione e di appurare che un’azienda del settore ometteva la tenuta del registro di carico e scarico di rifiuti. Le sanzioni amministrative elevate ammontano complessivamente ad oltre 57.000 €.

In particolare i carabinieri hanno sorpreso a San Vito sullo Ionio due operai di una ditta edile estirpare cinque piante di ulivo senza la prevista autorizzazione dell’Ente Regionale preposto. A Carlopoli, in tre sono stati denunciati perché prelevavano illecitamente materiale terroso e rocce in area demaniale lungo il fiume Corace.

Ad Amato, in una zona boschiva, cinque persone stavano effettuando dei lavori non autorizzati su beni paesaggistici sottoposti a vincolo, Anche per loro è scattata la denuncia.

Ed ancora, l’attività stringente con l’ausilio di droni, foto-trappole e telecamere si è concentrata sull’area lametina riuscendo ad individuare quattro persone che abbandonavano rifiuti lungo un’arteria stradale periferica e documentando anche due scarichi abusivi di acque reflue industriali di un frantoio, con il sequestro dello stabile e delle attrezzature.

L’attività frontale di contrasto ai danni ambientali dei Carabinieri proseguirà senza sosta parallelamente a numerose iniziative di educazione ambientale presso le scuole della provincia.