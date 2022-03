Dubai, due giorni di grandi occasioni per l’export grazie alla Camera di Commercio di Catanzaro

L’Ente camerale del capoluogo ha portato 8 imprese del settore enogastronomico all’Expo negli Emirati Arabi Uniti: i prodotti saranno anche inclusi nel menù del ristorante dell’Hotel Hilton.

Si è conclusa la due giorni di iniziative promozionali per le otto aziende della provincia di Catanzaro a Expo Dubai, promossa e sostenuta dalla Camera di Commercio di Catanzaro e cofinanziata dalla Regione Calabria a valere sul Programma di Azione e Coesione Complementare 2014-2020 Asse 3 – Competitività dei Sistemi produttivi Obiettivo specifico 3.4 “Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”.

Un doppio appuntamento, quello della “Catanzaro Food Tasting Event & B2B Meeting”, ricco di occasioni di confronto e approfondimento sulle opportunità di business in Oriente per le imprese catanzaresi, che hanno così avuto modo di entrare in contatto con una rete di controparti commerciali degli Emirati Arabi Uniti (importatori, grossisti, ristoratori, distributori). L’iniziativa è stata sviluppata in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti e ha permesso alle imprese del settore enogastronomico selezionate tramite bando pubblico della CCIAA di Catanzaro (Salumificio Rosa, Discovering Presila, Montano Caffè, Oleificio Agricolo S. Carlo, Azienda Agricola Antonio Muraca, Salumificio Geca, i Filandari e Calabrian Pasta) di far conoscere direttamente i propri prodotti.

Tra gli eventi previsti, a valle dei meeting b2b, anche una cena di degustazione dei prodotti realizzata presso il prestigioso ristorante Vero all’interno dell’Hotel Hilton di Dubai. Nel segno della continuità, poi, per le prossime due settimane i prodotti saranno ospitati dal ristorante all’interno di una vetrina promozionale e saranno inclusi nel menù quotidiano.

La Camera di Commercio di Catanzaro è stata poi protagonista anche degli incontri istituzionali organizzati al Padiglione Italia alla presenza del ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna, dell’assessore regionale allo Sviluppo Economico Rosario Varì e di altri importanti rappresentanti del mondo delle imprese e delle istituzioni: «Quella di Dubai – ha detto il commissario straordinario dell’Ente camerale Daniele Rossi – è un contesto nel quale le imprese calabresi devono essere presenti. I mercati del Medio-Oriente e del Sud-Est asiatico, alle giuste condizioni, sono particolarmente ricettivi per le produzioni calabresi soprattutto nell’enogastronomia, per questo motivo ormai da tempo la Camera di Commercio di Catanzaro ha inteso sostenere iniziative a supporto dell’export verso quei mercati».

«Le occasioni di business che si concretizzeranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi – ha detto infine Bruno Calvetta, segretario generale della Camera di Commercio di Catanzaro – saranno la testimonianza di come le imprese calabresi sanno e possono realizzare prodotti di grande interesse per mercati che sembrano lontani anni luce da quello interno. Proprio quei mercati rappresentano, alla luce delle difficoltà economiche che ancora oggi attanagliano l’Europa, un’occasione unica di diversificazione e di crescita. Perché ciò avvenga in maniera strutturale, però, le imprese devono essere capaci di cogliere le occasioni che si presentano attraverso investimenti in know-how e competenze specifiche per i nuovi mercati, altrettanto però devono essere messe nelle condizioni di poter investire attraverso politiche locali, regionali e nazionali che abbiano come obiettivo il vero sostegno all’export».