Due anziani di Vallefiorita ospiti della casa di cura di Chiaravalle deceduti al Policlinico di Germaneto

“Nella tarda serata di ieri, purtroppo, sono venuti a mancare altri due nostri concittadini, il Sig. Tinello Giuseppe e la Sig. ra Bruno Rosina, entrambi ospiti della Domus Aurea di Chiaravalle ed entrambi trasferiti presso il Policlinico di Germaneto.

Ci stringiamo fortemente al dolore che ha colpito le loro famiglie e che, in questo particolare momento, sta segnando una pagina triste della storia di Vallefiorita.

Come da Normativa vigente non saranno celebrati i funerali.

In ricordo del Sig. Tinello Giuseppe e della sig. ra Bruno Rosina invito tutti, alle ore 19:00 di stasera, ad accendere una candela come segno di vicinanza della comunità e per accompagnarLi in questo loro viaggio. A tutti i loro cari le nostre condoglianze”. Così in una nota su Facebook il Sindaco di Vallefiorita, Salvatore Megna.