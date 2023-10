Due atleti di Chiaravalle al mondiale di Streetlifting

Si sono concluse le qualifiche per il Mondiale Push&Pull tenutesi a Monza.

Qualificati due atleti Calabresi, precisamente di Chiaravalle Centrale, per il Mondiale che si terrà a Dicembre.

La Push & Pull è una gara in cui vince chi solleva il maggior peso possibile in termini di chilogrammi su una singola ripetizione. Le prove sono 2: Trazioni alla sbarra e Dip alle parallele. Vince l’atleta con la somma più alta di kg sulle due alzate.

Andrea Mantello e Diego Macrì si allenano nella Movimento Gym di Chiaravalle Centrale e sono rispettivamente Coach e allievo.

Entrambi hanno portato a casa un primo posto assoluto alle qualifiche nazionali organizzate da Street Lifting Italia.

Mentre a Dicembre li vedremo impegnati nel Campionato Mondiale ISF.

Realtà di questo tipo sono sicuramente un vanto per i nostri territori che vantano eccellenze sportive spesso emigrate al Nord Italia.

Avere una realtà locale di questo livello è qualcosa da esaltare e aspettiamo i risultati del mondiale.