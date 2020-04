Due auto distrutte dalle fiamme, indagini sulle cause

Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme sono intervenute, questo pomeriggio, in viale Santuario Dipodi nel comune di Feroleto Antico per incendio autovetture.

Due le vetture coinvolte un Alfa 147 andata completamente distrutta ed una Citroen Xsara che veniva interessata dal rogo nella parte anteriore ed abitacolo. Le vetture erano parcheggiate all’interno di un’area privata adiacente ad alcuni capannoni industriali.

Intervento dei vigili del fuoco con supporto di autobotte è valso all’estinzione dell’incendio ed alla messa in sicurezza della zona.

Sul posto carabinieri della locale stazione per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa l’origine dell’incendio, al momento non si esclude alcuna ipotesi. Non si registrano danni a persone.