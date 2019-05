Due auto in fiamme nella notte a Maida, indagini in corso

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta alle ore 04.00 circa in Via Costiera nel comune di Maida per l’incendio di due autovetture.

Le automobili coinvolte una Fiat Idea ed una Fiat Panda che erano regolarmente parcheggiate lungo la via.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso all’estinzione dell’incendio e alla messa in sicurezza delle vetture.

Accertamenti in corso circa l’origine dell’incendio, al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

Le fiamme hanno provocato l’annerimento delle pareti delle abitazioni situate in prossimità del rogo a causa del fumo denso generato dalla combustione. Non si registrano persone ferite o intossicate.