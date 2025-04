Due auto in fiamme nella notte, ipotesi del rogo dolosa

Incendio a San Lucido nella notte tra giovedì e venerdì. Due auto, una Suzuki e una Lancia Ypsilon, sono state completamente distrutte dal fuoco. Entrambe appartenevano a due pensionati del posto.

Le fiamme si sono propagate rapidamente, minacciando anche le facciate delle palazzine vicine.

I residenti sono stati svegliati nel cuore della notte dal crepitio del fuoco e dall’odore acre del fumo Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno evitato il peggio. Nessun ferito, ma danni ingenti.

Ancora da chiarire le cause del rogo. Non si esclude la pista dolosa. I Carabinieri stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza per fare luce su quanto accaduto.