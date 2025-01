Due chili di marijuana e una discarica di rifiuti pericolosi, due persone arrestate

La guardia di finanza nel corso di un’operazione finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti condotte nel territorio del comune di Parghelia, nel Vibonese, ha arrestato due persone, tra cui un pregiudicato per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, e sottoposto a sequestro quasi due chili di marijuana.

Le operazioni hanno permesso di rinvenire all’interno di un capannone la droga detenuta per fini di spaccio e inoltre, è stata sottoposta a sequestro anche un’area di 25.000 mq adibita a discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi pari a 14 tonnellate, tra cui lastre di amianto, 1 motopala e 6 autocarri in stato di abbandono e grave corrosione, nonché 5 immobili per complessivi 2000 mq (2 capannoni e 3 alloggi ad uso turistico) del valore di un milione di euro, sprovvisti di autorizzazione edilizia.

I responsabili sono stati sottoposti agli arresti domiciliari e segnalati alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per spaccio di sostanze stupefacenti, nonché gestione non autorizzata di rifiuti e abusivismo edilizio.