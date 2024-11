Due chili di marijuana in casa, arrestata una coppia

Un ulteriore colpo inflitto dai Carabinieri della Compagnia di Scalea al traffico illecito di sostanze stupefacenti nell’alto tirreno cosentino.

A Buonvicino, infatti, è stata arrestata una coppia, per detenzione ingente di marijuana. Continuano incessantemente i servizi predisposti dalle competenti Stazioni Carabinieri finalizzate al contrasto di tale tipo di reato, con il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Paola.

L’ultima operazione è stata condotta il 22 novembre dalla Stazione Carabinieri di Diamante. Come detto, a Buonvicino ha tratto in arresto un 46enne del posto e la propria convivente, anch’ella 46enne, originaria di Cosenza per aver detenuto ben 1.85 kg di marijuana e 5 kg di residui di piante di canapa indica.

Questi ultimi sono stati rinvenuti in un magazzino nella disponibilità della coppia, mentre la restante droga è stata trovata in più stanze della loro abitazione, la maggior parte occultata in una valigia riposta sotto al letto.

Nel corso delle attività di perquisizione i Carabinieri hanno inoltre recuperato 2 bilancini elettronici, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente e manoscritti in cui erano riportati nominativi, prezzi e quantitativi di droga smerciata.

Tutto il materiale scovato è stato sequestrato; la droga verrà sottoposta ad accertamenti tecnici da parte del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti dei Carabinieri di Vibo Valentia. I due arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Il procedimento è tuttora nella fase delle indagini preliminari pertanto gli indagati sono da ritenersi presunti innocenti fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza di natura irrevocabile.