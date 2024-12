Due comunità in lutto per la morte di Anna e Maria

Due comunità a lutto, avvolte in un indicibile dolore per la morte improvvisa di Anna Pileggi, di 18 anni, e Maria Sonetto, di 17, decedute in seguito all’incidente stradale che all’alba si è verificato nel comune di San Pietro a Maida.

“Sembriamo non avere mai pace – ha affermato il sindaco di San Pietro a Maida, Domenico Giampà – la notizia di questo tragico incidente sta sconvolgendo la nostra San Pietro a Maida, in una Vigilia di Natale che ricorderemo per sempre. Due famiglie e due comunità: la nostra San Pietro e Curinga vengono colpite da questo improvviso e profondo dolore”.

“Una dinamica assurda a pochi passi dal centro abitato, ci fa sentire increduli e impotenti. Ci stringiamo forte, facciamolo tutti, intorno ai cari, ai familiari, di questi due fiori strappati proprio nel bel mezzo della loro più bella primavera”.

“Una immane tragedia ha colpito in queste ore le comunità di Curinga e San Pietro a Maida – questo invece il commento del sindaco di Curinga, Elia Pallaria – Nei giorni in cui intenso è il senso della festa, il calore della famiglia, la gioia dello stare assieme, due famiglie e due comunità sono sconvolte e si trovano davanti ad un evento tragico ed inaccettabile”.

“Ci stringiamo, in silenzio, attorno ai familiari delle due giovani vittime, nessuna parola può infatti lenire un simile, tragico dolore”.