Due cugini trovati morti nel catanzarese, indagini sull’acquisto della droga

L’improvvisa morte dei due cugini Mario e Giuseppe Spinelli, l’altro ieri sera, ha destato un grande sconcerto a Falerna così come in tutto il comprensorio.

Anche ieri, per tutta la giornata non s’è parlato d’altro perché nessuno mai avrebbe potuto immaginare una situazione del genere ed un simile epilogo.

Di solito, e soprattutto nei piccoli comuni, la vita trascorre lenta e senza tanti sussulti. Quanto è accaduto, ovviamente, ha sconvolto gli animi e la normale tranquillità del borgo. È del tutto evidente come si stia, adesso, in attesa dell’esito autoptico.

Soltanto l’esito dell’autopsia potrebbe infatti aiutare gli inquirenti a comprendere di più e meglio quanto accaduto in quella che avrebbe dovuto essere una serata di febbraio.

La Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha infatti disposto l’autopsia sui due corpi, che dovrà chiarire se i due siano rimasti vittima di overdose – una delle ipotesi al vaglio degli investigatori – e se si di quale sostanza.

Anche per evitare che questa sostanza possa essere o diventare letale anche per altre persone. Come si ricorderà, una serata in compagnia s’è poi letteralmente tramutata in tragedia creando un vero e proprio giallo nel piccolo centro del Catanzarese, dove sono stati trovati senza vita i due cugini i cui corpi sono stati rinvenuti dai familiari nelle loro rispettive abitazioni nel centro storico di Falerna superiore.

Una notizia che ha raggelato un’intera comunità, anche perchè i due erano molto conosciuti in paese. (Gazzetta del Sud)