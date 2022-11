Due discariche abusive scoperte dalla Guardia costiera nel soveratese

Militari della Guardia costiera di Soverato hanno sequestrato un opificio industriale nel comune di Soverato. All’interno dell’area di pertinenza dello stabilimento industriale, della superficie di 2000 mq circa, infatti, è stata accertata la gestione illecita di rifiuti, alcuni dei quali di natura pericolosa, con conseguente inquinamento delle acque superficiali e del suolo.

L’intera area è stata posta sotto sequestro penale ed il titolare è stato denunciato. In una diversa operazione, a Tiriolo, è stato rinvenuto un deposito abusivo di 30 metri cubi di fresato d’asfalto derivante dalla scarificazione di manto stradale.

Dalle indagini è emersa l’inesistenza dell’autorizzazione alla gestione di rifiuti ed è stato accertato che un’altra porzione dello stesso fresato d’asfalto è stata sparsa su strade comunali rurali. Anche in questo il materiale è stato sequestrato ed il presunto responsabile denunciato.

Infine, in località “Spataro” di Davoli, la Guardia costiera, su un’area di 3360 metri quadrati, ha rinvenuto e sequestrato una discarica a cielo aperto di rifiuti pericolosi e non pericolosi. In particolare, sono state individuate visivamente pneumatici fuori uso ed altri componenti di autoveicoli, materiale da demolizione (legno, metalli, materiali isolanti) rifiuti in plastica, RAE (frigoriferi, climatizzatori, monitor e televisori), materiali edili e frammenti in fibrocemento, sfalci di vegetazione, campane per la raccolta del vetro, rifiuti urbani misti, container metallici fuori uso ed altro.