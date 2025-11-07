Due docenti dell’ITT Malafarina di Soverato a Parigi per un corso Erasmus+

“4Cs Education with AI Tools and Storytelling Techniques”: Dal 26 ottobre al 2 novembre 2025, la Europass Teacher Academy ha organizzato, presso la propria sede di Parigi, un interessante corso Erasmus+ intitolato “4Cs Education with AI Tools and Storytelling Techniques”.

L’iniziativa ha riunito docenti provenienti da Croazia, Irlanda, Sicilia e le due docenti dell’ITT Malafarina di Soverato Sandra Macrina e Francesca Migliarese in un contesto internazionale di confronto e crescita professionale.

L’obiettivo del corso, finanziato dall’azione PNRR a sostegno del Programma di mobilità, era quello di esplorare l’intersezione tra le 4C dell’educazione del XXI secolo — Creatività, Pensiero Critico, Collaborazione e Comunicazione — e le tecnologie di Intelligenza Artificiale, con particolare attenzione alle metodologie di Storytelling come strumento per potenziare l’apprendimento.

La prima parte della formazione, condotta dalla docente Yvette Torell, si è concentrata sul quadro teorico delle 4C e sul ruolo dell’AI come catalizzatore per lo sviluppo delle competenze chiave. Durante il corso, la docente ha posto l’accento sull’importanza di una riflessione etica e responsabile nell’adozione dell’AI in ambito educativo e di come sia necessaria l’adozione da parte di tutte le scuole di un regolamento relativo all’uso consapevole dell’intelligenza artificiale.

La seconda parte del corso, guidata dal docente Merouan Bouregba, ha avuto un taglio fortemente pratico e laboratoriale. I partecipanti hanno sperimentato l’applicazione concreta dei concetti appresi, progettando lezioni interattive basate sul Digital Storytelling.

Attraverso l’uso di diverse app e piattaforme digitali per l’editing di immagini e video, per la creazione di scene animate e per la narrazione interattiva, i docenti hanno imparato a trasformare concetti astratti in storie coinvolgenti, rendendo i contenuti più memorizzabili, accessibili e stimolanti per gli studenti.

Le attività progettate hanno mostrato come lo Storytelling possa diventare un potente veicolo di apprendimento, capace di migliorare la comprensione, la memoria e la partecipazione attiva dei discenti.

Questo percorso formativo ha permesso ai docenti europei di sviluppare competenze teoriche e operative per innovare la didattica nell’era digitale.

Il corso “4Cs Education with AI Tools and Storytelling Techniques” si conferma così un’esperienza formativa di grande valore, orientata a formare educatori del futuro, pronti ad affrontare con spirito critico e creativo le sfide dell’educazione digitale di cui il dirigente dell’Istituto Tecnico Tecnologico Malafarina, professor Saverio Candelieri è un convinto promotore!