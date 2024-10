Due donne calabresi saranno premiate alla IX° edizione dello Standout Woman Award

Si svolgerà il 31 Ottobre 2024 alle ore 15 a Roma Montecitorio in Sala della regina la IX° edizione del premio Internazionale Standout Woman Award.

L’On.Cristina Rossello in collaborazione con Promazioni360 di Darfo Boario Terme (Bs) e Anna Maria Gandolfi Consigliera di Parità regionale che ha concesso il patrocinio, sono riuscite anche quest’anno a far emergere Aziende virtuose , figure femminili e maschili di alto profilo per capacità, competenze, determinazione e sensibilità nel raggiungere elevati ed ambiziosi obiettivi . La IX edizione ha ottenuto l’Alto patrocinio del Parlamento europeo ,il patrocinio della Consigliera Nazionale di Parità , UnionCamere, ANCI Nazionale e associazioni femminili.

La Commissione di valutazione, composta da: Promazioni360, Anna Maria Gandolfi , Filomena D’Antini e Agnese Canevari rispettivamente Consigliera di Parità Nazionale effettiva e Consigliera di Parità Nazionale supplente ,Adriana Macchi presidente Soroptimist International, Daniela Carlà coordinatrice di NoiReteDonne, Laura Dalè presidente nazionale EWMD, Cettina Corallo Presidente nazionale FIDAPA hanno avuto l’arduo compito di selezionare le figure femminili e maschili che si sono contraddistinte nei settori dell’arte, cultura, spettacolo, professioni, imprenditoria, ricerca, coraggio.

Saranno presenti alla cerimonia l’On. Cristina Rossello, l’ On. Annarita Patriarca, Helena Dalli– Commissaria UE per l’Uguaglianza e Simona Tironi Assessore alla Istruzioni formazione lavoro di Regione Lombardia. I lavori saranno coordinati dalla giornalista Sabrina Capomassi (Rai) .

Il premio nasce all’interno dell’EXPO 2015 presso la Commissione europea da un’idea dell’americano Beau Toskich che ha sempre considerato il genere femminile una risorsa fondamentale per il mondo intero, in famiglia, nel lavoro , ovunque.

Il prestigioso premio vuole essere la voce di donne che nella loro ordinarietà fanno cose straordinarie. Ben presto il Premio Internazionale si amplia e nasce la sezione maschile nel 2016 dando cosi rilievo a uomini eccellenti, alle Aziende che sviluppano progetti innovativi e di welfare, viene istituito anche il premio alla memoria e il riconoscimento speciale con menzione.

La Cerimonia vedrà premiate 20 donne, 1 uomo, 3 aziende, 1 riconoscimento alla memoria e 1 riconoscimento menzione speciali

Qui di seguito le donne che riceveranno il premio Standout Woman Award 2024