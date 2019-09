Due forti scosse di terremoto con epicentro in Albania. Sentite anche in Italia

Una forte scossa di terremoto ha fatto tremare tutta la Puglia in questo sabato pomeriggio, 21 settembre. Il primo sisma, di magnitudo 5.8, alle 16.04, secondo i primi rilievi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto la costa settentrionale dell’Albania come epicentro, e una profondità di 20 km.

Il secondo è arrivato poco dopo, alle 16.15. Entrambe le scosse sono state fortemente percepite in buona parte della regione, in particolare in Salento, ma anche nel Tarantino. Al momento sono in atto altre scosse di minore entità, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” e non si ha ancora notizia di danni.

Alcuni cittadini, scossi dal fortissimo spavento, hanno segnalato anche sui social network quanto accaduto, cercando conforto e informazioni in tempo reale su Twitter, riportando di aver sentito i terremoti in maniera distinta.