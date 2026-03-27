Due giorni indimenticabili di Teatro a Soverato! 

Domenica 29 Marzo 2026 – ore 21:00

“Parlando con le Stelle” di Emanuela Aureli

Un viaggio esilarante tra imitazioni e comicità con l’incredibile Emanuela Aureli e Giandomenico Anellino. In questo originale show, Emanuela si trasforma in una presentatrice, dando vita a divertenti provini e sorprendenti personaggi.

Imiterà celebrità da Milly Carlucci a Lady Gaga, promettendo risate e emozioni in un’atmosfera di grande allegria. Non mancate per una serata di intrattenimento e risate!

Martedì 31 Marzo 2026 – ore 21:00

“Le Ragazze son Tornate” con Daniela Poggi, Fiordaliso e Debora Caprioglio

Scritto e diretto da Diego Ruiz, questo spettacolo frizzante esplora la vita di tre donne del mondo dello spettacolo che rifiutano di lasciarsi definire dalla loro età.

Con umorismo e irriverenza, affrontano le sfide del showbiz e si riuniscono per ricominciare. Un ritratto profondo e divertente di una generazione che sa ancora mettersi in gioco!

Non mancate a queste due imperdibili serate di teatro!

Prenotate i vostri biglietti e preparatevi a divertirvi!