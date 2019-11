Due giovani arrestati per detenzione e spaccio di droga

I Carabinieri delle stazioni di Catanzaro Santa Maria e Lido hanno arrestato, in flagranza di reato, una 29enne incensurata e un 22enne già noto alle forze dell’ordine, entrambi di nazionalità nigeriana, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due, durante un controllo effettuato in un appartamento di viale Emilia, sono stati trovati in possesso di circa 110 grammi di marijuana, bilancini di precisione e 440 euro in contanti ritenuti provento di spaccio.

La droga a era abilmente occultata all’interno di un contenitore per i rifiuti posto sul balcone dell’appartamento. I due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.