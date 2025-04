Due giovani tornano in Calabria per investire sul territorio: nasce “Unione Assistenza”, servizio di assistenza domiciliare nel Catanzarese

In un periodo in cui molti giovani lasciano il Sud in cerca di opportunità altrove, c’è chi sceglie di fare il percorso inverso. È il caso di Alessandro Tino, infermiere rientrato in Calabria dopo tre anni di esperienza professionale in Olanda, e Simone Muraca, amministratore con un lungo trascorso a Londra.

I due amici hanno deciso di tornare nella loro terra d’origine per dare vita a un progetto ambizioso e carico di significato: “Unione Assistenza”, un servizio di assistenza sanitaria domiciliare che vuole essere un punto di riferimento per l’intero territorio catanzarese.

L’idea nasce dalla volontà di mettere a disposizione competenze acquisite all’estero per migliorare la qualità della vita delle persone nel proprio territorio, investendo in un settore – quello dell’assistenza sanitaria – sempre più centrale, perché il benessere delle persone passa anche da cure accessibili e di qualità direttamente a casa.

Attualmente la sede operativa si trova a San Vito sullo Ionio, ma i due fondatori operano su tutto il comprensorio del Catanzarese e stanno lavorando per aprire nuove filiali nei prossimi mesi, con l’obiettivo di ampliare il servizio e offrire un’assistenza sempre più vicina e tempestiva.

“Unione Assistenza” non è solo un progetto lavorativo, ma un atto d’amore verso la Calabria, un segnale forte che dimostra come, con impegno e visione, sia possibile creare valore e occupazione anche nelle aree più periferiche del Paese.