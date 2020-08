Due incidenti sulle strade calabresi, intervengono i vigili del fuoco

Due incidenti stradali hanno impegnato nella tarda mattinata di oggi le squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza.

Alle ore 12.30 circa squadra dei vigili fuoco del distaccamento volontario di Trebisacce è intervenuta sulla 106 ad Amendolara bivio Oriolo per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura con a bordo 4 persone (padre e tre figli). Gli stessi venivano affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera di Trebisacce.

Pochi istanti dopo, altro incidente stradale avvenuto nel comune di Cetraro. Sul posto la squadra del distaccamento di Rende. Più autovetture coinvolte in un tamponamento a seguito del quale una vettura perdeva il controllo ribaltandosi all’interno di una stazione di servizio.

Non risultano feriti gravi tra gli occupanti. In ambedue gli interventi l’opera dei vigili del fuoco è valsa alla messa in sicurezza dei mezzi e del sito. Sul posto rispettivamente polizia stradale e carabinieri per gli adempimenti di competenza.