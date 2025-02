Due incontri culturali della Sezione ANPI di Soverato

“Le ultime stragi commesse dai fascisti avvennero alla fine di aprile del 1945, quando oramai la Guerra era definitivamente perduta e il regime totalmente sconfitto. Cosa ha portato questi irriducibili a continuare nelle loro violenze contro i civili fino agli ultimissimi giorni della guerra in Italia?

Come erano stati educati, quali esperienze avevano avuto, in cosa credevano le ultime camicie nere per combattere in maniera così crudele, spietata e priva di speranza?”

Giovedì 6 febbraio 2025 alle ore 18,00 la Sezione ANPI di Soverato con il patrocinio del Comune di Soverato e in collaborazione con la Libreria Incontro/Mondadori, presso Sala Consiglio “B. Manti” di Soverato, presentazione del libro “NESSUNA MISERICORDIA” Storia della violenza fascista, incontro pubblico. Sarà con noi l’Autore Prof. Amedeo Osti Guerrazzi.

Il giorno dopo venerdì 7 alle ore 10,00 la Sezione ANPI di Soverato in collaborazione con il Dipartimento di storia e filosofia del liceo “Guarasci”, nell’ambito del ciclo di conferenze “Tra Storia e Memoria” con il patrocinio del Comune di Soverato, presso il Teatro Comunale di Soverato, con il Prof. Amedeo Osti Guerrazzi incontreremo gli Studenti del 5° anno degli Istituti superiori di Soverato, dove tra l’altro parleremo della Shoah: “Un nome per definire l’indefinibile e conservare la memoria dell’orrore con lo sguardo rivolto al presente”, e dei crimini fascisti e nazisti in Italia.

Alla stessa iniziativa, hanno aderito gli Istituti ITT “Malafarina” e “IPSSEOA”