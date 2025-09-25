Due maglie Giallo Rosse alla 51^ edizione della Maratona di Berlino

La Maratona di Berlino 2025, la più veloce delle maratone World Marathon Majors, si è corsa sulle strade della capitale tedesca nella giornata di domenica 21 settembre.

Giunta alla sua 51ª edizione, la corsa podistica in Germania ha attirato all’incirca 50.000 partecipanti tra uomini e donne.

Fra le maglie multicolore dei partecipanti due maglie giallo rosse hanno spiccato su tutte, quelle dei cugini: Giovanni Canino e Francesco Critelli che da sempre corrono le loro maratone in giro per il mondo con la maglia della loro squadra del cuore: il Catanzaro.

Giovanni vive a Catanzaro ed è già detentore del record regionale M50 di maratona con il tempo di 2h41’46” mentre Francesco originario di Catanzaro vive a Zurigo.

Sono partiti con velleità agonistiche ben precise, migliorare i propri personali, ma dopo i primi chilometri hanno capito che le condizioni meteo, temperatura di 28° e alto tasso d’umidità, insolite per Berlino in questo periodo dell’anno, non gli avrebbero permesso di ottenere i risultati per cui si erano preparati ed hanno saggiamente deciso di godersi la manifestazione e le bellezze di Berlino con l’unico obbiettivo di tagliare il traguardo.

Giovanni chiude la gara in 2h51’15” classificandosi 26° della sua categoria mentre Francesco in 3h12’19” e 50° di categoria.